Знепритомнів за кермом і в’їхав у мікроавтобус: у Полтаві сталася смертельна ДТП

Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліцї області.



"За попередньою інформацією слідства, водієві автомобіля "Toyota" під час руху стало зле, він втратив свідомість та допустив зіткнення з мікроавтобусом", - йдеться у повідомленні поліції.



Лікарі, які прибули на місце події, намагалися врятувати життя водія легковика. Але це не вдалося - він помер в кареті екстреної медичної допомоги.



Травмованих серед пасажирів мікроавтобуса та пасажирів легковика немає", - додали в поліції.



Зараз слідчі з’ясовують всі обставини ДТП, щоб визначити правову кваліфікацію.

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