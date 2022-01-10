Знепритомнів за кермом і в’їхав у мікроавтобус: у Полтаві сталася смертельна ДТП
У Полтаві автомобіль "Toyota" під керуванням водія 1959 року народження зіткнувся з мікроавтобусом "Рута-25", яким керував місцевий 44-річний мешканець
Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліцї області.
"За попередньою інформацією слідства, водієві автомобіля "Toyota" під час руху стало зле, він втратив свідомість та допустив зіткнення з мікроавтобусом", - йдеться у повідомленні поліції.
Лікарі, які прибули на місце події, намагалися врятувати життя водія легковика. Але це не вдалося - він помер в кареті екстреної медичної допомоги.
Травмованих серед пасажирів мікроавтобуса та пасажирів легковика немає", - додали в поліції.
Зараз слідчі з’ясовують всі обставини ДТП, щоб визначити правову кваліфікацію.
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