Зниклими внаслідок війни на сході України офіційно вважають 600-700 людей, - Мінреінтеграції

Про це заявила заступниця очільника Мінреінтеграції Інна Драганчук під час круглого столу до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень, передає "Укрінформ".



"Офіційно, це те, що є в реєстрі, можна говорити про 600-700 осіб як таких, що зникли безвісти", - сказала Драганчук.



Заступниця міністра зазначила, що ці дані відрізняються від даних громадського сектору.



"Офіційні дані завжди відрізняються де-юре і де-факто. Де-юре - це ті, хто подали заяву про зниклих безвісти за особливих обставин. Є певна категорія, яка не підпадає під неї, вони в нас числяться в реєстрі як просто зниклі безвісти. Відповідно, цифри дуже різні. Громадський сектор називає до 2 тисяч", - додала Драганчук.

Нагадаємо, за даними Міжнародного комітету Червоного хреста, зниклими безвісти внаслідок війни з Росією в зоні ООС вважаються 811 людей.