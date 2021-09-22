Зниклими внаслідок війни на сході України офіційно вважають 600-700 людей, - Мінреінтеграції
Зниклими безвісти внаслідок збройного конфлікту на сході України офіційно вважають від 600 до 700 людей
Про це заявила заступниця очільника Мінреінтеграції Інна Драганчук під час круглого столу до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень, передає "Укрінформ".
"Офіційно, це те, що є в реєстрі, можна говорити про 600-700 осіб як таких, що зникли безвісти", - сказала Драганчук.
Заступниця міністра зазначила, що ці дані відрізняються від даних громадського сектору.
"Офіційні дані завжди відрізняються де-юре і де-факто. Де-юре - це ті, хто подали заяву про зниклих безвісти за особливих обставин. Є певна категорія, яка не підпадає під неї, вони в нас числяться в реєстрі як просто зниклі безвісти. Відповідно, цифри дуже різні. Громадський сектор називає до 2 тисяч", - додала Драганчук.
- Нагадаємо, за даними Міжнародного комітету Червоного хреста, зниклими безвісти внаслідок війни з Росією в зоні ООС вважаються 811 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.57
Купівля 26.57Продаж 26.78
-
EUR
Купівля 31.08Продаж 31.44
- Актуальне
- Важливе