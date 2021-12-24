Знімалася в серіалі в окупованому Криму: ще одній російській акторці заборонили в'їзд до України

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.



Росіянка прилетіла до аеропорту "Бориспіль" з Абу-Дабі. Прикордонники встановили, що восени 2017 року вона літала до окупованого Криму на зйомки серіалу "Улётный экипаж" для телеканалу СТС.



На півострів акторка потрапила авіарейсом "Санкт-Петербург - Сімферополь".



Зважаючи на ці обставини, прикордонники відмовили громадянці РФ у пропуску через державний кордон та заборонили в‘їзд до України терміном на 3 роки.



Видання Укрінформ повідомляє, що ідеться про акторку Алісу Шитікову.

Нагадаємо, прикордонники не пустили до України російську модель, яка неодноразово їздила до тимчасово окупованого Криму.

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