Знищено ще один командний пункт ворога, - Залужний

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Головнокомандувач ЗСУ, інформує Еспресо.TV.

"Мінус ще один командний пункт російських окупаційних військ на нашій території. Welcome to hell!", - написав Головнокомандувач.

Поки не повідомляється, де саме відбулася успішна операція.

Нагадаємо, вчора Валерій Залужний повідомляв, що Байрактар на Київщині знищив ворожий пункт управління.

Також у Головнокомандувача є ще декілька повідомлень про ліквідацію з допомогою безпілотника важливих військових об'єктів ворога.

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