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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Київщині за допомогою Байрактара знищено ворожий пункт управління, - Залужний

На Київщині за допомогою Байрактара знищено ворожий пункт управління, - Залужний

11 березня, 2022 п'ятниця
23:32
війна з Росією Байрактар

У Київській області біля Макарова українські захисники знищили пункт управління окупантів

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Еспресо.TV.

"Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на київському напрямку. Працюють наші повітряні сили".

Для знищення ворога українські захисники використали безпілотник Байрактар.

  • Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, російські окупанти масово обстрілюють Миколаїв.

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знищені окупанти
Валерій Залужний
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