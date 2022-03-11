На Київщині за допомогою Байрактара знищено ворожий пункт управління, - Залужний

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Еспресо.TV.

"Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на київському напрямку. Працюють наші повітряні сили".

Для знищення ворога українські захисники використали безпілотник Байрактар.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, російські окупанти масово обстрілюють Миколаїв.

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