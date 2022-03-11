Російські окупанти масово обстрілюють Миколаїв. Відео

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор Миколаївщини Віталій Кім.



О 20:00 11 березня окупанти почали обстріл Миколаєва з північно-східної частини міста.



Відео обстрілів: "У Миколаєві – без жертв. Влада працює над відновленням електропостачання", - заявив Віталій Кім о 22:03.



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О 21:23 розпочались масові пожежі на різних вулицях міста."Новобузька ***- пожежа кафеМиру ** - пожежа автомобіляКосмонавтів, ++ – приліт снарядаВасляєва, * - снаряд у квартируПершотравнева, - осколкове поранення чоловікаКотельня №*- снарядЗа наявною на даний час інформацію - людські жертви відсутні", - повідомив Кім.О 21:24 війська РФ не зупинились і продовжили обстріл цивільних об'єктів."Безладна стрілянина по цивільних об'єктах. Орки прикривають своє рух. Написав з адресами, бо стріляли безладно не цілячись", - написав Віталій Кім.О 21:23 стало відомо, що снаряди прилетіли на вулиці Будівельників і херсонському шосе."Додатково 2 прильоти: Будівельників, () та стоянка Епіцентру на херсонському шосе (обидва без пошкоджень)", - йдеться у повідомленні.