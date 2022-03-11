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Російські окупанти масово обстрілюють Миколаїв. Відео
Ввечері п'ятниці, 11 березня, російські окупаційні війська розпочали масовий обстріл Миколаєва
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор Миколаївщини Віталій Кім.
О 20:00 11 березня окупанти почали обстріл Миколаєва з північно-східної частини міста.
"Новобузька ***- пожежа кафе
Миру ** - пожежа автомобіля
Космонавтів, ++ – приліт снаряда
Васляєва, * - снаряд у квартиру
Першотравнева, - осколкове поранення чоловіка
Котельня №*- снаряд
За наявною на даний час інформацію - людські жертви відсутні", - повідомив Кім.
О 21:24 війська РФ не зупинились і продовжили обстріл цивільних об'єктів.
"Безладна стрілянина по цивільних об'єктах. Орки прикривають своє рух. Написав з адресами, бо стріляли безладно не цілячись", - написав Віталій Кім.
О 21:23 стало відомо, що снаряди прилетіли на вулиці Будівельників і херсонському шосе.
"Додатково 2 прильоти: Будівельників, () та стоянка Епіцентру на херсонському шосе (обидва без пошкоджень)", - йдеться у повідомленні.
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