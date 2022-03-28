Знищили 4 літаки, вертоліт 2 ракети та 2 БПЛА, - Повітряні Сили ЗСУ
По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних Сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів.
Про це повідомив Повітряні Сили ЗСУ у своєму вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV
Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА рашистів.
Загострення ситуації почалось ближче до 22 години – по всій країні заревіли повітряні тривоги! Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки.
По ряду об’єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито протиповітряною обороною.
По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних Сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів.
Загалом за добу 27 березня Повітряні Сили знищили: 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БпЛА та 2 крилаті ракети.
- Нагадаємо, на Донбасі українські війська відбили 5 атак ворога та знищили 4 одиниці техніки.
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