Захисники Донбасу відбили 5 атак ворога та знищили 4 одиниці техніки, - штаб ООС

Про це повідомляє штаб ООС, інформує Еспресо.TV

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Операція об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 5 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Сьогодні, 27 березня, українські захисники знищили 2 танка, БМП та автомобіль противника.

Загалом, протягом поточного тижня підрозділи угрупування Об’єднаних сил відбили 63 ворожі атаки.

Наші військовослужбовці знищили 80 танків, 72 одиниці броньованої та 48 автомобільної техніки, 19 артилерійських систем, 7 безпілотних літальних апаратів, 14 літаків, гелікоптер та патрульний катер противника.

Також, воїни Об’єднаних сил знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" та захопили п'ять БМП-3 окупантів.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги!

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