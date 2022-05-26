Знищили культурну спадщину: в Ялті росіяни знесли будівлю архітектора Краснова, який проєктував Лівадійський палац
В окупованій Ялті росіяни знесли будівлю головного архітектора міста Миколи Краснова, який проєктував Лівадійський палац і садибу Харакс. Читайте тут
Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.
"Рашистські окупанти продовжують знищувати культурну спадщину на ТОТ Крим. Надійшло повідомлення від жителів півострова, що у місті Ялта було знесено будівлю головного архітектора міста Миколи Краснова", - зазначила вона.
Саме він проєктував побудову Лівадійського палацу, ялтинського собору Олександра Невського, палацу "Дюльбер" в Місхорі, Юсупівського палацу, кінотеатру імені Тараса Шевченка в Сімферополі, садиби Харакс у римському стилі, Палацу Гагаріної в Утьосі - загалом 60 авторських споруд.
За інформацією ЗМІ, "кримське відділення всеросійської общини охорони пам'ятників історії і культури" у квітні 2022 року передало окупаційній адміністрації документи про історичну й культурну цінність будівлі. Вона пережила землетрус 1927 року, бомбардування 1941-го та була зруйнована росіянами у 2022 році.
"Знищення культурної спадщини на ТОТ Крим є порушенням статтей 4, 5 Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту, відповідно до яких окупаційна влада зобов’язана поважати, забезпечити охорону та збереження культурних цінностей на окупованій території", - наголосила Людмила Денісова.
Омбудсман звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів.
- У 2018 році поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного знищення, руйнування та псування іншої пам'ятки історії в Криму - Ханського палацу.
- У лютому 2022 року на стіні одного з корпусів Ханського палацу з'явилася велика тріщина після того, як російські окупанти проводили "реставраційні роботи" будівлі.
- 18 лютого Нацкомісія у справах ЮНЕСКО засудила руйнування росіянами Ханського палацу в окупованому Криму під виглядом реставрації.
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