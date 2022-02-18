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Нацкомісія у справах ЮНЕСКО засудила руйнування росіянами Ханського палацу в окупованому Криму під виглядом реставрації

18 лютого, 2022 п'ятниця
15:35
війна з Росією

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО засудила дії російської окупаційної адміністрації в Криму, яка під виглядом реставраційних робіт проводить незаконні будівельні роботи на пам'ятці "Бахчисарайський палац кримських ханів"

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Першою нищенню була піддана найстаріша будівля палацово-паркового ансамблю - Біюк Хан Джамі ("Ханська мечеть"). Восени 2017 - взимку 2018 року, незважаючи на протести місцевих активістів і фахівців, з Біюк-Хан Джамі було демонтовано дах. Згодом використання важкої будівельної техніки та відбійних молотків спричинило руйнівні вібрації стін будівлі мечеті та численні пошкодження, що вже призвели до часткової  втрати автентичного вигляду Ханської мечеті", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що восени 2021 року окупанти зруйнували культурні нашарування в річищі та його відмостці (датованій не пізніше XVIII ст.) річки Чурук-Су. Також руйнування зазнала частина фундаментів облицювання набережної й опор мостів. Це сталося після того, як росіяни "поглиблювали річище" Чурук-Су. Як наслідок, відбулося осідання та переміщення ґрунту, на які спирається північний фасад "Ханської мечеті" та "Графського корпусу".

У лютому 2022 року після "реставрації" у пам'ятки архітектури національного значення "Графський корпус" тріснула стіна. Окупаційна влада заявила, що у них не було відомостей про стан фундаменту, однак, як передає МЗС, ці заяви безпідставні.

"Вважаємо, що зазначені пошкодження пам'яток є закономірним результатом злочинної політики окупаційної влади, зокрема, стосовно свідомого знищення кримськотатарської культурної спадщини, та засвідчують тотальну байдужість російської окупаційної адміністрації до збереження історичного та культурного спадку корінного народу Кримського півострова"”, - йдеться у повідомленні.

У зверненні нагадують, що міжнародне право передбачає покладання відповідальності за об'єкти культурної спадщини на окупованих територіях на державу-окупанта. 

"У рамках оперативного реагування Постійне представництво України при ЮНЕСКО поінформувало Генерального директора ЮНЕСКО, Центр всесвітньої спадщини та Міжнародну раду з охорони пам'яток та історичних місць (ICOMOS) про зазначену ситуацію та закликало Організацію вжити усіх можливих заходів з метою захисту об'єкту "Бахчисарайський палац кримських ханів" від подальшого руйнування", - повідомляють у пресслужбі.
 

Як повідомлялося раніше, Ханський палац - це пам'ятка історії та культури загальносвітового значення, єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури. Також палац входить до складу Бахчисарайського історико-культурного заповідника і є кандидатом на внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У жовтні 2017 року окупанти передали об'єкт у "державну власність".
  • У 2018 році поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного знищення, руйнування та псування пам'ятки історії - Ханського палацу. 
  • У лютому 2022 року на стіні одного з корпусів Ханського палацу з'явилася велика тріщина після того, як російські окупанти проводили "реставраційні роботи" будівлі.


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окупаційна влада Криму
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