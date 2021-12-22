Знищують танки на відстані до 5 км: українські військові провели бойові стрільби з "Джавелінів" в зоні ООС

Про це повідомляє телеканал "Дом".



Канал зазначає, що комплекси Javelin на Донеччині застосували вперше. Вони можуть знищувати танки на відстані до 5 км.



Головна перевага "Джавелінів" - легкість в управлінні. Ракета після пуску може сама наводитися на ціль. Це дозволяє досягати майже стовідсоткової точності стрільби.



Зараз на озброєнні ЗСУ - майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до "Джавелінів". Їх можуть застосувати на Донбасі у разі повномасштабного російського вторгнення.



Нагадаємо, 24 жовтня Україна отримала від США нову партію військової допомоги включно з протитанковими системами "Джавелін".