Знищують танки на відстані до 5 км: українські військові провели бойові стрільби з "Джавелінів" в зоні ООС
В зоні проведення ООС на Донеччині відбулися бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін"
Про це повідомляє телеканал "Дом".
Канал зазначає, що комплекси Javelin на Донеччині застосували вперше. Вони можуть знищувати танки на відстані до 5 км.
Головна перевага "Джавелінів" - легкість в управлінні. Ракета після пуску може сама наводитися на ціль. Це дозволяє досягати майже стовідсоткової точності стрільби.
Зараз на озброєнні ЗСУ - майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до "Джавелінів". Їх можуть застосувати на Донбасі у разі повномасштабного російського вторгнення.
- Нагадаємо, 24 жовтня Україна отримала від США нову партію військової допомоги включно з протитанковими системами "Джавелін".
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