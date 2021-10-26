"Зняти штани і по голій ср*ці – 20 буків": мер Франківська запропонував покарання за вандалізм
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує внести зміни до Кримінального кодексу – за вандалізм він пропонує карати "буками" на площі
Про це він написав на сторінці у Facebook.
За його словами, вандала, який розбив ліхтарі та квітник на Франківщині, знайшли. Проти нього порушили справу за статтею про хуліганство. Також стало відомо, що 20-річний вандал ухилявся від військової служби, тому його передали до військкомату.
Марцінків зазначив, що Кримінальний кодекс передбачає недостатнє покарання за хуліганство. Він побоюється що справу перекваліфікують, будуть задіяні адвокати, і зрештою хуліган просто заплатить штраф у розмірі 1700 грн.
"Я б у цей кодекс вніс правку – буків давати (фразеологізм, що означає "бити, карати" – ред.) на площі. Зняти штани і по голій сраці – 20 буків. Ось це було б найбільш дієво... Просто в цивільному кодексі потрібно прописати такий захід покарання", – зауважив Марцінків.
- Нагадаємо, інцидент стався в ніч на 23 жовтня на території кафе в центрі Франківська. 20-річний хлопець розбив ліхтарі та клумби, а також пошкодив літній павільйон кафе біля ратуші.
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