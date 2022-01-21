Зображувала індіанців і темношкірих расово нижчими: музей Нью-Йорка прибрав статую президента Рузвельта

Про це пише CNN.



Скульптура показувала Теодора Рузвельта верхи на коні з індіанцем і африканцем біля нього. У червні 2020 року, після вбивства Джорджа Флойда та акцій Black Lives Matter, музей звернувся до влади Нью-Йорка з проханням прибрати статую. Пропозицію схвалили, але виконали прохання тільки нещодавно.



Прессекретар музею розповів, що скульптуру почали демонтувати 18 січня 2022 року, а завершили роботи 20 січня. Зараз спеціалісти повинні відреставрувати місце, де стояв пам'ятник.



Скульптуру відправлять до Президентської бібліотеки Теодора Рузвельта у штаті Північна Дакота. Її планують відкрити у 2026 році. У закладі повідомили, що уклали довгострокову угоду стосовно статуї.

Довідка: статую Теодора Рузвельта відкрили 1940 році в межах меморіалу на його честь. Він був президентом США в 1901-1909 роках. У 1906 році політик став лавреатом Нобелівської премії миру.

На тлі протестних акцій у 2020 році в усьому світі демонтували статуї, які схвалювали расизм. Так, у Лондоні знесли пам'ятник підприємцю та рабовластнику обертові Мілліґану, а в Бристолі - статую работорговця 17-го століття Едварда Колстона.

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