"Зоря" дізналась суперників у Лізі конференцій. Результати жеребкування
У п'ятницю, 1 вересня, відбулось жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2023/24
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україну в Лізі конференцій презентує луганська "Зоря", яка при жеребкуванні опинилася у третьому кошику. Наша команда отримала в суперники по одній команді з першого, другого та четвертого кошика.
За результатами жеребкування "Зоря" опинилася у групі B. Українська команда зіграє проти бельгійського "Гента", ізраїльського "Маккабі Тель-Авів" та ісландського "Брейдабліка".
Україна в єврокубках 2023/24
Донецький "Шахтар" зіграє у груповому раунді Ліги чемпіонів. "Гірники" опинилися у групі H і змагатимуться за вихід у плей-офф з каталонською "Барселоною", португальським "Порту" і бельгійським "Антверпеном".
Київське "Динамо", СК "Дніпро-1" та полтавська "Ворскла" не подолали кваліфікацію.
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