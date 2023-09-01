"Зоря" дізналась суперників у Лізі конференцій. Результати жеребкування

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україну в Лізі конференцій презентує луганська "Зоря", яка при жеребкуванні опинилася у третьому кошику. Наша команда отримала в суперники по одній команді з першого, другого та четвертого кошика.

За результатами жеребкування "Зоря" опинилася у групі B. Українська команда зіграє проти бельгійського "Гента", ізраїльського "Маккабі Тель-Авів" та ісландського "Брейдабліка".

Україна в єврокубках 2023/24

Донецький "Шахтар" зіграє у груповому раунді Ліги чемпіонів. "Гірники" опинилися у групі H і змагатимуться за вихід у плей-офф з каталонською "Барселоною", португальським "Порту" і бельгійським "Антверпеном".

Київське "Динамо", СК "Дніпро-1" та полтавська "Ворскла" не подолали кваліфікацію.