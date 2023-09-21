"Зоря" - "Гент": де та коли дивитись стартовий матч українців у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають, що у "Зорі" немає шансів у матчі проти "Гента". На виграш українців дають коефіцієнт 8,10. Виграш бельгійців оцінюють у 1,48. Нічию - 4,95.

Початок матчу "Зоря" - "Гента" запланований на 22:00 четверга, 21 вересня. Українці можуть переглянути матч Ліги конференцій на Megogo.

Окрім "Зорі" та "Гента" у групі змагатимуться ісландський "Брейдаблік" та ізраїльський "Маккабі Тель-Авів".

Ліга конференцій

1-й тур

21 вересня

"Зоря" (Україна) - "Гент" (Бельгія)

Люблін, "Арена Люблін"

Початок - 22:00

Трансляція - Megogo