"Зоря" перемогла "Десну" в УПЛ, результати інших матчів 10-го туру
У 10-му тур чемпіонату України з футболу "Зоря" на своєму полі перемогла "Десну"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Запоріжжі Сергій Булеца міг виводити "Зорю" вперед ще на 7-й хвилині, але не реалізував пенальті. Він виправився на 19-й хвилині, коли врешті відкрив рахунок з гри. На 70-й хвилині Артем Громов збільшив перевагу Віктора Скрипника.
"Зоря" перемогла "Десну" 2:0, набрала 20 очок та вийшла на четверте місце. "Десна" з 16 пунктами - сьома.
Чемпіонат України
10-й тур
3 жовтня
"Зоря" - "Десна" 2:0
Голи: Булеца, 19, Громов, 70
На 7-й хвилині Булеца не реалізував пенальті
"Металіст 1925" - "Минай" 1:0
Гол: Габелок, 72 (пен.)
"Верес" - "Олександрія" 0:0
2 жовтня
"Колос" - "Чорноморець" 2:1
Голи: Лисенко, 15, Реннан, 58 - Смирний, 29
"Львів" - "Дніпро-1" 0:1
Гол: Довбик, 2
"Ворскла" - "Інгулець" 3:0
Голи: Рангел, 66, Олів'є Тіль, 77, 84
1 жовтня
"Маріуполь" - "Рух" 0:2
Голи: Таллес, 25, Климчук, 37
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