"Зоря" перемогла "Десну" в УПЛ, результати інших матчів 10-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Запоріжжі Сергій Булеца міг виводити "Зорю" вперед ще на 7-й хвилині, але не реалізував пенальті. Він виправився на 19-й хвилині, коли врешті відкрив рахунок з гри. На 70-й хвилині Артем Громов збільшив перевагу Віктора Скрипника.

"Зоря" перемогла "Десну" 2:0, набрала 20 очок та вийшла на четверте місце. "Десна" з 16 пунктами - сьома.

Чемпіонат України

10-й тур

3 жовтня

"Зоря" - "Десна" 2:0

Голи: Булеца, 19, Громов, 70

На 7-й хвилині Булеца не реалізував пенальті

"Металіст 1925" - "Минай" 1:0

Гол: Габелок, 72 (пен.)

"Верес" - "Олександрія" 0:0

2 жовтня

"Колос" - "Чорноморець" 2:1

Голи: Лисенко, 15, Реннан, 58 - Смирний, 29

"Львів" - "Дніпро-1" 0:1

Гол: Довбик, 2

"Ворскла" - "Інгулець" 3:0

Голи: Рангел, 66, Олів'є Тіль, 77, 84

1 жовтня

"Маріуполь" - "Рух" 0:2

Голи: Таллес, 25, Климчук, 37

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