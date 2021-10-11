"Зовнішнє управління", Волинська різанина, Кримська платформа: Медведєв написав статтю про "безглуздість і шкідливість відносин із керівництвом України"
Заступник голови Радбезу Росії, експрезидент та прем'єр РФ Дмитро Медведєв написав статтю про Україну
Статтю опублікувало видання Комерсант.
Медведєв заявив, що керівники України - "люди, що не мають жодної стійкої самоідентифікації".
Він зазначає, що президент Зеленський, людина "з певним етнічним корінням", яка говорила російською та заробляла, в тому числі в Росії, ставши президентом, "повністю змінив політичну і моральну орієнтацію".
Медведєв вважає, що президенту України нібито доводиться потурати "меншості", яка шанує "терористів" Шухевича та Бандеру. У цьому контексті він згадав про Волинську різанину та Бабин Яр.
Експрезидент РФ пише, що в Україні з'являються "ублюдочні документи", на кшталт закону про корінні народи, "дебільні Кримські платформи".
У такій ситуації, на думку Медвєдева, Росії неможливо домовлятись з Україною.
Він заявив, що "країна знаходиться під прямим зовнішним управлінням"
"А нам з васалами справу мати немає сенсу. Справи треба вести з сюзереном", - заявив Медведєв.
Він пропонує дочекатися, доки в Україні з'явиться влада, яка будуватиме "рівноправні стосунки з РФ".
За його словами, зараз в Україні керівництво "націлене на конфронтацію з Росією на межі війни".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.27Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе