"Зовнішнє управління", Волинська різанина, Кримська платформа: Медведєв написав статтю про "безглуздість і шкідливість відносин із керівництвом України"

Статтю опублікувало видання Комерсант.



Медведєв заявив, що керівники України - "люди, що не мають жодної стійкої самоідентифікації".

Він зазначає, що президент Зеленський, людина "з певним етнічним корінням", яка говорила російською та заробляла, в тому числі в Росії, ставши президентом, "повністю змінив політичну і моральну орієнтацію".



Медведєв вважає, що президенту України нібито доводиться потурати "меншості", яка шанує "терористів" Шухевича та Бандеру. У цьому контексті він згадав про Волинську різанину та Бабин Яр.



Експрезидент РФ пише, що в Україні з'являються "ублюдочні документи", на кшталт закону про корінні народи, "дебільні Кримські платформи".

У такій ситуації, на думку Медвєдева, Росії неможливо домовлятись з Україною.

Він заявив, що "країна знаходиться під прямим зовнішним управлінням"

"А нам з васалами справу мати немає сенсу. Справи треба вести з сюзереном", - заявив Медведєв.

Він пропонує дочекатися, доки в Україні з'явиться влада, яка будуватиме "рівноправні стосунки з РФ".



За його словами, зараз в Україні керівництво "націлене на конфронтацію з Росією на межі війни".



