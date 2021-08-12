Зовнішній товарообіг України за сім місяців зріс на третину до $72,6 млрд, - Держмитниця

Про це свідчать дані на сайті Державної митниці України.



Згідно з даними, зовнішній товарообіг України у січні-липні 2021 року склав $72,6 млрд, що на 31% більше, ніж за сім місяців попереднього року.



Зокрема, експорт зріс на 33% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав $35,6 млрд. Імпорт в Україну зріс на 29% до $37,3 млрд. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі склало $1,72 млрд.

Нагадаємо, товарообіг України у 2020 році скоротився на 6% до $103,4 млрд.