Зовнішній товарообіг України за сім місяців зріс на третину до $72,6 млрд, - Держмитниця
Експорт товарів з України у січні-липні зріс на 29%, а імпорт - на 33%
Про це свідчать дані на сайті Державної митниці України.
Згідно з даними, зовнішній товарообіг України у січні-липні 2021 року склав $72,6 млрд, що на 31% більше, ніж за сім місяців попереднього року.
Зокрема, експорт зріс на 33% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав $35,6 млрд. Імпорт в Україну зріс на 29% до $37,3 млрд. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі склало $1,72 млрд.
- Нагадаємо, товарообіг України у 2020 році скоротився на 6% до $103,4 млрд.
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