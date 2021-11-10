"Зрада відміняється": Кулеба повідомив, що Бельгія зберегла можливість в'їзду для вакцинованих українців
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Бельгія зберегла можливість в'їзду для вакцинованих українців
Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.
При цьому міністр також назвав "суперечливою" інформацію про те, що Бельгія не пускатиме українських громадян навіть за наявності сертифікату про повну вакцинацію від COVID-19.
"Раніше у ЗМІ були суперечливі повідомлення щодо подорожей українців до Бельгії. Зрада відміняється. Бельгія зберегла можливість в’їзду для українців, які повністю вакцинувалися", - написав Кулеба.
Усі громадяни України можуть приїжджати в Бельгію незалежно від мети за умови повної вакцинації від коронавірусу.
- Нагадаємо, ЄС виключив Україну із "зеленого списку" для туристичних подорожей. При цьому кожна країна ЄС самостійно вирішує, чи закривати громадянам України в'їзд.
- 9 листопада, на сайті МЗС з’явилася інформація про те, що українські громадяни зможуть потрапити до Бельгії лише за "поважних" причин. До таких причин не зараховувалися подорожі, навіть за наявності сертифіката про повну вакцинацію.
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