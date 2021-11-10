"Зрада відміняється": Кулеба повідомив, що Бельгія зберегла можливість в'їзду для вакцинованих українців

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

При цьому міністр також назвав "суперечливою" інформацію про те, що Бельгія не пускатиме українських громадян навіть за наявності сертифікату про повну вакцинацію від COVID-19.

"Раніше у ЗМІ були суперечливі повідомлення щодо подорожей українців до Бельгії. Зрада відміняється. Бельгія зберегла можливість в’їзду для українців, які повністю вакцинувалися", - написав Кулеба.

Усі громадяни України можуть приїжджати в Бельгію незалежно від мети за умови повної вакцинації від коронавірусу.