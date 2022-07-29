Зранку окупанти двічі обстріляли Сумщину з мінометів
На Сумщині вранці 29 липня росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду з мінометів
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Він зауважив, що ніч на 29 липня на Сумщині була тихою.
А ранок почався мінометним вогнем росіян по Хотінській громаді. Майже о восьмій ранку був перший обстріл, після дев'ятої ранку - ще один.
- Уранці 29 липня на Чернігівщині окупанти з артилерії обстріляли Семенівську громаду та пошкодили адмінбудівлю.
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