Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Він зауважив, що ніч на 29 липня на Сумщині була тихою.

А ранок почався мінометним вогнем росіян по Хотінській громаді. Майже о восьмій ранку був перший обстріл, після дев'ятої ранку - ще один.

Уранці 29 липня на Чернігівщині окупанти з артилерії обстріляли Семенівську громаду та пошкодили адмінбудівлю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb