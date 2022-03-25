Зранку захисники Маріуполя знищили дві ворожі БМД
Сьогодні зранку, 25 березня, у Маріуполі мінометний розрахунок полку "Азов" снайперськими влучаннями знищив дві БМД російських окупантів
"Зазначимо, що не дивлячись на те що росіяни ховаються серед житлових будинків, бійці полку Азов прицільно знищують ворога не руйнуючи цивільну інфраструктуру", - написали у телеграм-каналі "Азов-Маріуполь", передає Espreso.TV.
- Нагадаємо, вночі полк "Азов" знищив п'ять російських вантажівок, дві БМД і понад 20 окупантів
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