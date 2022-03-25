Зранку захисники Маріуполя знищили дві ворожі БМД

"Зазначимо, що не дивлячись на те що росіяни ховаються серед житлових будинків, бійці полку Азов прицільно знищують ворога не руйнуючи цивільну інфраструктуру", - написали у телеграм-каналі "Азов-Маріуполь", передає Espreso.TV.

Нагадаємо, вночі полк "Азов" знищив п'ять російських вантажівок, дві БМД і понад 20 окупантів

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