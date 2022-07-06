Зривали постачання медобладнання у військові госпіталі: СБУ викрила понад 10 компаній, власником яких виявився громадянин РФ
СБУ викрила власника компанії, росіянина, та постачальника, які умисно зривали поставки медичного обладнання до військових госпіталів
Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.
Понад 10 пов’язаних між собою компаній, які постачають дороговартісне медобладнання цей рік системно ігнорували свої обов'язки, засвічені в договорі, а саме зривали постачання, сервісне обслуговування медичного обладнання до військових госпіталів і закладів здоров’я. Збитків завдано на майже 13 млн грн.
СБУ встановила, що росіянин, власник компаній, та спільник, українець, причетні до злочинної діяльності.
Під час обшуків виявили печатки підприємств, а також документи з доказами про умисного невиконання договорів.
Керівнику однієї з фірми постачальників і заочно бенефіціару компанії, росіянину, повідомлено про підозру. Нині встановлюють всіх причетних до протиправної діяльності.
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