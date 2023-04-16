Зросла кількість підтоплень в Україні: постраждали понад 900 дворів, сотні будинків
Станом на ранок 16 квітня в Україні залишаються підтоплені 916 дворогосподарств (городи, подвір’я) та 225 будинків, з них 187 дачних
Про це повідомляє ДСНС.
"Спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. На цей час гідрологічна ситуація контрольована", - ствердили в пресслужбі.
Так, нині підтоплені 916 дворогосподарств (городи, подвір’я) та підтоплено 225 будинків, з них 187 дачних. У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь.
Транспортне сполучення порушено до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.
- Нагадаємо, станом на 16:00 15 квітня в 14 українських населених пунктах було підтоплено близько 600 домогосподарств, також від води постраждали щонайменше 28 житлових будинків.
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