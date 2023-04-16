Зросла кількість підтоплень в Україні: постраждали понад 900 дворів, сотні будинків

Про це повідомляє ДСНС.

"Спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. На цей час гідрологічна ситуація контрольована", - ствердили в пресслужбі.

Так, нині підтоплені 916 дворогосподарств (городи, подвір’я) та підтоплено 225 будинків, з них 187 дачних. У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь.

Транспортне сполучення порушено до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.