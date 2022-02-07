Зростання цін в Україні провокує глобальна інфляція, – експерт
Глобальне зростання цін підштовхує українську інфляцію, тоді як локальні чинники, як-от ризики російського вторгнення, несуттєво впливають на цей процес
Про це економіст, ректор та засновник Американського університету в Києві Роман Шеремета розповів у програмі "Еспресо: Капітал з Андрієм Яніцьким" в ефірі Еспресо.TV.
"Це не є унікальний феномен України. І це не через ризики вторгнення Росії. Зростання цін фіксується у всьому світі. Це наслідок пандемії і тих економічних стимулів, які країни використовували під час пандемії", – сказав він.
Розвинуті країни під час коронакризи активно вливали кошти в економіки своїх країни, нарощуючи державні борги. Крім того, пандемія порушила ланцюжки постачання товарів, що також спричинило глобальну інфляцію.
"Наприклад, у США ціни на енергоресурси зросли на 50%, на вживані авто – на 30%. Також зросли ціни на будматеріали та на їжу", – вказав Роман Шеремета.
- Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні у 2021 році прискорилося до 10% порівняно з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, повідомила Державна служба статистики.
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