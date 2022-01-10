У 2021 році інфляція в Україні подвоїлася і становить 10%, - дані Держстату
Зростання споживчих цін в Україні у 2021 році прискорилося до 10% із 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Держстату.
За даними служби, у грудні цього року інфляція знизилася до 0,6% з 0,8% у листопаді, тоді як у грудні минулого вона була ще вищою - 0,9%.
За минулий місяць базова інфляція становила 0,4% порівняно з 0,8% у листопаді та 0,3% у грудні 2020 року. Це вивело її значення загалом за 2021 рік на 7,9% проти 4,5% роком раніше.
Видання зазначає, що у жовтні споживчі ціни зросли на 0,9%, у вересні - на 1,2%, у серпні знизилися на 0,2%, у липні та червні зросли на 0,1% та на 0,2% відповідно.
- Нагадаємо, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук спрогнозував, що на початку 2022 року темпи зростання цін залишаться високими.
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