У 2021 році інфляція в Україні подвоїлася і становить 10%, - дані Держстату

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Держстату.



За даними служби, у грудні цього року інфляція знизилася до 0,6% з 0,8% у листопаді, тоді як у грудні минулого вона була ще вищою - 0,9%.



За минулий місяць базова інфляція становила 0,4% порівняно з 0,8% у листопаді та 0,3% у грудні 2020 року. Це вивело її значення загалом за 2021 рік на 7,9% проти 4,5% роком раніше.



Видання зазначає, що у жовтні споживчі ціни зросли на 0,9%, у вересні - на 1,2%, у серпні знизилися на 0,2%, у липні та червні зросли на 0,1% та на 0,2% відповідно.

Нагадаємо, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук спрогнозував, що на початку 2022 року темпи зростання цін залишаться високими.