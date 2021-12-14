Наступного року темпи інфляції не будуть знижуватися, — економіст Кушнірук

Такий прогноз озвучив Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".

"На превеликий жаль, я не очікую, що в наступному році інфляція буде знижуватись. І облікова політика Нацбанку жодним чином не впливатиме на цей показник інфляції, тому що у нас інфляцію створює не кредитна емісія, а фактор зовнішнього попиту", — сказав Кушнірук.

Він нагадав, що минулоріч "центральний банк для підтримки уряду надрукував дуже багато коштів, в результаті так звана первинна грошова база зросла майже на 25%". За його словами, це дуже багато, тож відобразились на всій економіці.

"Якщо брати наступний рік, то тут ми навряд чи щось змінимо, принаймні до осені. Тому що фактор зростання цін на всі основні сировинні товари нікуди не подінеться. Газ, міндобрива, електроенергія, ті ж самі зернові будуть провокувати зростання цін на кінцеву продовольчу продукцію. Цього не уникнути до того часу, поки не почнеться збирання врожаю наступного року зі сподіваннями, що вщухнуть ці гойдалки з цінами на сировинних ринках", — уточнив свій прогноз економіст.