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В НБУ пояснили причини зростання цін у жовтні

11 листопада, 2021 четвер
10:52
Економіка економіка

За оцінками Національного банку України (НБУ), Україна пройшла пік зростання споживчих цін у 2021 році

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"За оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін у 2021 році пройдено. Надалі інфляція знижуватиметься. Жовтневий макропрогноз НБУ передбачає досягнення інфляцією однознакового рівня за підсумками 2021 року та цільового рівня 5% наприкінці 2022 року. Як і раніше, Національний банк оцінює баланс ризиків для свого базового прогнозу інфляції як зміщений вгору, особливо на середньостроковому горизонті", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, фактична споживча інфляція у жовтні очікувано сповільнилася, однак була дещо вищою за жовтневий прогноз НБУ. Це насамперед пов'язано із суттєвішими вторинними ефектами від подорожчання енергоресурсів.

Зазначається, що базова інфляція у жовтні прискорилася до 7,6% рік до року з 7,4% рік до року у вересні. 

Зокрема, надалі підвищувалися ціни на оброблені непродовольчі товари - до 13% рік до року. Прискорилося подорожчання макаронних виробів, хлібопекарської та молочної продукції внаслідок високих цін на енергоносії. Швидше зростали ціни на крупи, в тому числі через торговельні обмеження, введені Росією. Водночас стрімко сповільнилися темпи зростання цін на соняшникову олію завдяки вичерпанню ефектів низької бази порівняння та початку переробки нового врожаю.

Крім того, темпи зростання вартості послуг зросли до 9,6%, а непродовольчі товари здорожчали на 1,5% рік до року.

Водночас, за даними НБУ, темпи зростання цін на сирі продукти харчування знизилися до 13,8%. Зокрема, сповільнилося подорожчання цукру через високий врожай цукрових буряків. Темпи зростання цін на яйця також знизилися. Поглибилося здешевлення фруктів завдяки високому врожаю яблук та зміцненню гривні. Водночас надалі дорожчали молоко та м'ясо через несприятливу ситуацію в тваринництві та високі ціни на енергоносії. Останній чинник також відобразився в подорожчанні овочів через вищу собівартість тепличної продукції.

Також до 16% сповільнилося зростання адміністративно регульованих цін. Ціни на паливо прискорилися до 33,9%.

  • Нагадаємо, річна інфляція в жовтні сповільнилася до 10,9% порівняно з 11% у вересні.

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НБУ
інфляція
зростання цін
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