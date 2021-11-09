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Інфляція у жовтні сповільнилася до 10,9% рік до року, - Держстат

9 листопада, 2021 вiвторок
16:38

У жовтні 2021 року інфляція у річному вимірі сповільнилася до 10,9% із 11% у вересні

Про це йдеться у повідомленні Держстату.

Згідно з повідомленням, інфляція на споживчому ринку в жовтні 2021 року порівняно з вереснем 2021 року становила 0,9%, а з початку року - 8,5%.

Зазначається, що ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше - на 10,6% - здорожчали овочі. Ціни на сало, хліб, молоко та молочні продукти, масло, продукти переробки зернових, м'ясо та м'ясопродукти, а також яйця зросли на 4-1,1%. Водночас, фрукти, цукор та соняшникова олія здешевшали на 6,6-1,6%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1%.

Крім того, відбулося зниження тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% за рахунок здешевлення електроенергії на 7,4%. Разом з тим відбулося підвищення цін на природний газ на 3,2%, утримання будинків та прибудинкових територій - на 1,6%. 

За даними Держстату, ціни на транспорт зросли на 1,1% в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 2,9%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті - на 1,6%. Водночас на 4,3% здешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

У сфері зв'язку ціни зросли на 1,7%, що пов'язано з подорожчанням поштових послуг на 16,7% та місцевого телефонного зв'язку - на 14%.

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інфляція
Держстат
зростання цін
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