ЗСУ активно використовує муляжі техніки, на які армія РФ витрачає цінні дрони та ракети, -  CNN

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Як стверджують журналісти, війська РФ на передовій масово знищують муляжі українських гаубиць Д-20, американських гармат М777, мінометів, РЛС та засобів ППО.

Муляжі виготовляються фахівцями однієї з українських компаній у невеликому ангарі, йдеться у статті.

Мета, за словами представника компанії, полягає в тому, щоб врятувати життя українців та обманом змусити росіян витрачати дуже дорогі дрони-камікадзе, снаряди та ракети. Ідея полягає в тому, що з неба приманки мають виглядати "гідними" атаки, не витрачаючи при цьому надто багато коштів.

"Війна коштує дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання дронів і ракет для знищення наших хибних цілей. Зрештою, дрони та ракети коштують дорого. Наші моделі набагато дешевші", – розповів він.

Так, за його словами, 155-міліметрова гаубиця М777 британського виробництва, яка застосовується в Україні, коштує кілька мільйонів доларів, а компанія створює її репліку із звичайних каналізаційних труб менш ніж за тисячу доларів.

"Після кожного влучання військові здають нам трофейні уламки. Ми їх збираємо. Якщо наша приманка була знищена, то ми працювали не дарма", – пояснив представник компанії.