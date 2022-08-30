Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією американського видання, Збройні Сили України використовують дерев'яні муляжі реактивних систем залпового вогню HIMARS, аби примушувати росіян витрачати ракети на хибні цілі.

За словами неназваних українських та американських високопосадовців, на ці удари окупанти витрачають дорогі високоточні крилаті ракети, адже не здатні розрізнити, що це муляжі за допомогою своїх розвідувальних безпілотників. Джерела WP стверджують, що за кілька тижнів росіяни вже завдали по дерев'яних "системах" щонайменше десть ударів ракетами "Калібр".

Українські військові взяли подібну тактику на озброєння та мають намір налагодити ще масштабніше використання муляжів техніки, задля втілення асиметричної тактики, яку вони використовують проти ворога, який має перевагу в кількості зброї та боєприпасів.

На думку WP, знищенням муляжів HIMARS частково пояснює заяви російського міноборони про знищення західної зброї, зокрема систем РСЗВ.

"Вони стверджують, що вразили більше HIMARS, ніж ми навіть відправили. Те, на що Україна пішла, задля захисту поставлених ракетних систем, підкреслює їх важливості на полі бою", — сказав неназваний американський дипломат.

18 липня міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав російським військовим знищувати далекобійні ракетні та артилерійські системи, якими ЗСУ б'є по окупантах на Донбасі.

2 серпня командувач оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук наголосив на тому, що Україна не втратила жодної системи реактивного залпового вогню HIMARS.

3 серпня у Пентагоні спростували заяви Шойгу про нібито знищення росіянами в Україні шести ракетних комплексів HIMARS.

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