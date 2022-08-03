У Пентагоні назвали брехливими заяви Шойгу щодо "знищення" українських HIMARS
У Пентагоні спростували заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито знищення росіянами в Україні шести ракетних комплексів HIMARS
Про це повідомляє Reuters.
"Ми знаємо про ці останні заяви міністра Шойгу, і вони знову є відверто брехливими", - зауважив речник Пентагону Тодд Брессіл.
Він зазначив, що українські військові з руйнівною точністю й ефективністю застосовують кожну з ракетних систем HIMARS, які "США, союзники та партнери надали для захисту від жорстокого, злочинного вторгнення Росії".
- У липні Сергій Шойгу наказав російським військовим знищувати далекобійні ракетні та артилерійські системи, якими ЗСУ б'є по окупантах на Донбасі.
- Згодом Росія регулярно почала заявляти, що вразила HIMARS на території України, але не разу так і не представила доказів. Так вона нарахували близько шести знищених РСЗВ.
- 2 серпня командувач оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук наголосив на тому, що Україна не втратила жодної системи реактивного залпового вогню HIMARS.
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