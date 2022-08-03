У Пентагоні назвали брехливими заяви Шойгу щодо "знищення" українських HIMARS

Про це повідомляє Reuters.

"Ми знаємо про ці останні заяви міністра Шойгу, і вони знову є відверто брехливими", - зауважив речник Пентагону Тодд Брессіл.

Він зазначив, що українські військові з руйнівною точністю й ефективністю застосовують кожну з ракетних систем HIMARS, які "США, союзники та партнери надали для захисту від жорстокого, злочинного вторгнення Росії".

У липні Сергій Шойгу наказав російським військовим знищувати далекобійні ракетні та артилерійські системи, якими ЗСУ б'є по окупантах на Донбасі.

Згодом Росія регулярно почала заявляти, що вразила HIMARS на території України, але не разу так і не представила доказів. Так вона нарахували близько шести знищених РСЗВ.

2 серпня командувач оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук наголосив на тому, що Україна не втратила жодної системи реактивного залпового вогню HIMARS.

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