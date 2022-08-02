Україна не втратила жодної системи HIMARS, - командувач ОК "Південь"
Командувач оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук заявив, що Україна не втратила жодної системи реактивного залпового вогню HIMARS
Про це він заявив у інтерв'ю Tablet magazine.
"У нас ще не було втрат жодної системи HIMARS. Це демонструє, наскільки добре та швидко ми навчилися їх використовувати. Навіть американці були здивовані тим, наскільки ефективно ми використовуємо ці системи. Тому, що кожна ракета влучає в ціль. Кожна ракета руйнує міст чи склад боєприпасів. Наші союзники також побачили надзвичайну економічну ефективність того, як ми використовуємо ракети", – сказав Ковальчук.
- 1 серпня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала від США ще чотири РСЗВ HIMARS.
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