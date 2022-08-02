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Головна війна з Росією Україна не втратила жодної системи HIMARS, - командувач ОК "Південь"

Україна не втратила жодної системи HIMARS, - командувач ОК "Південь"

2 серпня, 2022 вiвторок
10:03
війна з Росією Агресор не знищив жодної установки HIMARS

Командувач оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук заявив, що Україна не втратила жодної системи реактивного залпового вогню HIMARS

Про це він заявив у інтерв'ю Tablet magazine

"У нас ще не було втрат жодної системи HIMARS. Це демонструє, наскільки добре та швидко ми навчилися їх використовувати. Навіть американці були здивовані тим, наскільки ефективно ми використовуємо ці системи. Тому, що кожна ракета влучає в ціль. Кожна ракета руйнує міст чи склад боєприпасів. Наші союзники також побачили надзвичайну економічну ефективність того, як ми використовуємо ракети", – сказав Ковальчук. 

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