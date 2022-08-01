Ще чотири РСЗВ HIMARS прибули в Україну

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"В Україну прибуло чотири додаткових HIMARS", - написав Резніков.

Він подякував президенту США Джо Байдену та главі Пентагону Ллойду Остіну та американському народу за зміцнення української армії.

"Ми довели, що ми вміємо поводитись з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!", - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, Олексій Резніков повідомив, що обіцяні Німеччиною РСЗВ MARS II вже прибули в Україну

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