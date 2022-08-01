Ще чотири РСЗВ HIMARS прибули в Україну
Україна отримала від США ще чотири РСЗВ HIMARS
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"В Україну прибуло чотири додаткових HIMARS", - написав Резніков.
Він подякував президенту США Джо Байдену та главі Пентагону Ллойду Остіну та американському народу за зміцнення української армії.
"Ми довели, що ми вміємо поводитись з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!", - додав міністр.
- Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, Олексій Резніков повідомив, що обіцяні Німеччиною РСЗВ MARS II вже прибули в Україну
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