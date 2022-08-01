В Україну прибули німецькі РСЗВ MARS II

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"В Україну прибув третій довгорукий брат – РСЗВ MARS II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів! ", - написав у твіттері Резніков.

Додамо, що РСЗВ MARS-II має два пускових пакети й може запускати по ворогу одразу 12 ракет на дальність 80 км, знищуючи одразу 12 цілей в одному пуску.

В Україні вже працюють дві схожі системи – це американська M142 HIMARS та британська M270 MLRS.

Нагадаємо, тиждень тому міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Берлін передав Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS II

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