В Україну прибули німецькі РСЗВ MARS II
Обіцяні Німеччиною РСЗВ MARS II вже прибули в Україну
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"В Україну прибув третій довгорукий брат – РСЗВ MARS II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів! ", - написав у твіттері Резніков.
Додамо, що РСЗВ MARS-II має два пускових пакети й може запускати по ворогу одразу 12 ракет на дальність 80 км, знищуючи одразу 12 цілей в одному пуску.
В Україні вже працюють дві схожі системи – це американська M142 HIMARS та британська M270 MLRS.
- Нагадаємо, тиждень тому міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Берлін передав Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS II
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