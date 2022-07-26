Німеччина передала Україні обіцяні три РСЗВ Mars II

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За словами Ламбрехт, Німеччина також передала Україні три самохідні артилерійські установки, готуються до передання системи протиповітряної оборони IRIS-T і три броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

Міністерка не уточнила коли саме Україна отримала дане озброєння.

Інформацію про РСЗВ Mars II підтвердив глава ОП Андрій Єрмак.

"РСЗВ Mars II вже передані Україні нашими німецькими союзниками", - написав Єрмак у телеграм.

Додамо, що німецька РСЗВ Mars II – це аналог американської MLRS. РСЗВ MARS ІІ призначена для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для дистанційного мінування місцевості. Вона складається з пускової установки, змонтованої на гусеничному шасі американської бойової машини піхоти М2 Bradley, некерованих ракет калібру 240 мм, апаратури управління вогнем та транспортної машини, пише Армія Inform.

Нагадаємо, в Україну прибули надані Польщею танки PT-91 Twardy, оснащені модифікованою бронею

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