Німеччина передала Україні обіцяні три РСЗВ Mars II
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Берлін передав Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS II
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
За словами Ламбрехт, Німеччина також передала Україні три самохідні артилерійські установки, готуються до передання системи протиповітряної оборони IRIS-T і три броньовані ремонтно-евакуаційні машини.
Міністерка не уточнила коли саме Україна отримала дане озброєння.
Інформацію про РСЗВ Mars II підтвердив глава ОП Андрій Єрмак.
"РСЗВ Mars II вже передані Україні нашими німецькими союзниками", - написав Єрмак у телеграм.
Додамо, що німецька РСЗВ Mars II – це аналог американської MLRS. РСЗВ MARS ІІ призначена для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для дистанційного мінування місцевості. Вона складається з пускової установки, змонтованої на гусеничному шасі американської бойової машини піхоти М2 Bradley, некерованих ракет калібру 240 мм, апаратури управління вогнем та транспортної машини, пише Армія Inform.
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