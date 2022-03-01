ЗСУ і тероборона знищили колону російської техніки у Миколаївській області

Про це повідомила голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Марія Чорна у Telegram.

"Цілий день ми слідкували за пересуванням колони окупантів з боку Миколаєва. Колона російських військових дійшла Баштанки, де зустріла жорстокий спротив. Тут її розбомбила наша авіація, а місцева тероборона ганяла полями", - розповіла Чорна.

За її словами, загарбники втекли в бік Нового Бугу, але їх ЗСУ обстріляли та спалили решту колони.

"Станом на зараз наступ зупинений", - наголосила голова ОВА.



