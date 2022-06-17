Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"В Сєверодонецьку дуже гаряче на сьогодні. Продовжуються артилерійські обстріли, продовжуються вуличні бої. Хлопці тримають "Азот", Промзону, населені пункти, які поруч, та житлові масиви неподалік…Мости всі підірвані, прямої комунікації з Лисичанськом немає, але ЗСУ контролюють навколо Сєверодонецька дуже великий плацдарм у порівнянні з Промзоною", - зазначив Власенко.



Голова ВЦА додав, що на "Азоті" тривають потужні бої.



"Там гаряче, наші хлопці на місці, допомагають цивільним, допомагають пораненим, бойовий дух на висоті, добровольчі підрозділи на передовій, наземні підрозділи теж працюють... Герої..." - наголосив він.



Власенко також зауважив, що окупанти не припиняють обстрілів.



"Російські загарбники дуже потужно використовують авіацію по Лисичанську, Устинівці, напрямку Золотого, по Донеччині, Лиману зокрема, а також по Святогірську", - сказав він.



Окупанти перекидають до Сєверодонецька додаткові підрозділи реактивної артилерії. Проте українські військові відбили окупаційний штурм у районі Золотого й Богородичного. Про це повідомив Генштаб.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espreso