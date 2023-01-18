ЗСУ ліквідували російського майора спецназу та трьох старших лейтенантів, - офіцер Штефан

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

ЗСУ успішно "демобілізували" російських терористів: майора спецназу Олега Самсонова та старших лейтенантів Кирила Шишмарьова і Владислава Кончаковського.

Українські захисники також знищили штурмана-оператора вертолітної ланки - старшого лейтенанта Руслана Усманова.

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