ЗСУ ліквідували російського майора спецназу та трьох старших лейтенантів, - офіцер Штефан
Українські захисники ліквідували ще чотирьох російських терористів, які воювали проти України
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
ЗСУ успішно "демобілізували" російських терористів: майора спецназу Олега Самсонова та старших лейтенантів Кирила Шишмарьова і Владислава Кончаковського.
Українські захисники також знищили штурмана-оператора вертолітної ланки - старшого лейтенанта Руслана Усманова.
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