ЗСУ ліквідували російського майора та капітана, - офіцер Штефан

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

ЗСУ успішно "демобілізували" двох російських терористів: майора Віктора Барткевича та капітана Антона Романова.

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