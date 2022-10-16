ЗСУ ліквідували російського майора, який тричі повертався на фронт
Українські захисники ліквідували російського майора Рішата Ізатулліна
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
Рішат Ізатуллін був майором 228 полку 90 танкової дивізії РФ.
"Був тричі поранений, але повертався назад. 10 вересня нарешті успішно демобілізовано.", - пише Штефан.
- 12 жовтня українські захисники знищили командира мотострілкової бригади РФ Едуарда Шандура.
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