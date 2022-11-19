ЗСУ можуть зайти в Крим до кінця року, але за певних умов, - військовий експерт Притула
Українські війська можуть увійти в Крим до кінця грудня, якщо на Півдні в окупантів закінчаться боєприпаси й не прибуватимуть мобілізовані
Про це заявив військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт із військової контррозвідки Михайло Притула в етері Еспресо.
За його словами, ЗСУ можуть дійти до Криму до кінця грудня 2022 року, якщо РФ перестане відправляти на Південь України велику кількість мобілізованих, в окупантів закінчаться боєприпаси, харчування, зимовий одяг, адже ЗСУ контролюють практично всі шляхи постачання. Михайло Притула зазначив, що тоді в росіян залишиться єдиний варіант - утекти з Півдня України до Криму.
"Теоретично це можливо. Однак ми розуміємо, що Путін буде захищати своє життя, тому що він розуміє, що військова поразка в Україні вартуватиме йому посади та життя. Тому Шойгу й військові робитимуть усе, щоб цього не сталося", - зауважив він.
Військовий експерт вважає, що швидше за все РФ перекине до України мобілізованих росіян, яких поступово оснащують, щоб не допустити просування ЗСУ. У такому разі українські військові не просунуться вперед, поки не знищать це угрупування. Те ж саме відбуватиметься й на півночі Луганщини.
"Це досі тривалі процеси, які навряд чи закінчаться до кінця грудня, тому що Путін буде кидати той ресурс, який у нього є, велику кількість живої сили, піхоти. Вона виснажує ЗСУ", - наголосив Михайло Притула.
- 19 листопада Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони України, заявив, що ЗСУ можуть відновити контроль над Кримом до кінця грудня 2022, а війна в Україні завершиться до кінця весни наступного року.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.5
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе