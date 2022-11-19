Про це заявив військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт із військової контррозвідки Михайло Притула в етері Еспресо.

За його словами, ЗСУ можуть дійти до Криму до кінця грудня 2022 року, якщо РФ перестане відправляти на Південь України велику кількість мобілізованих, в окупантів закінчаться боєприпаси, харчування, зимовий одяг, адже ЗСУ контролюють практично всі шляхи постачання. Михайло Притула зазначив, що тоді в росіян залишиться єдиний варіант - утекти з Півдня України до Криму.

"Теоретично це можливо. Однак ми розуміємо, що Путін буде захищати своє життя, тому що він розуміє, що військова поразка в Україні вартуватиме йому посади та життя. Тому Шойгу й військові робитимуть усе, щоб цього не сталося", - зауважив він.

Військовий експерт вважає, що швидше за все РФ перекине до України мобілізованих росіян, яких поступово оснащують, щоб не допустити просування ЗСУ. У такому разі українські військові не просунуться вперед, поки не знищать це угрупування. Те ж саме відбуватиметься й на півночі Луганщини.

"Це досі тривалі процеси, які навряд чи закінчаться до кінця грудня, тому що Путін буде кидати той ресурс, який у нього є, велику кількість живої сили, піхоти. Вона виснажує ЗСУ", - наголосив Михайло Притула.

19 листопада Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони України, заявив, що ЗСУ можуть відновити контроль над Кримом до кінця грудня 2022, а війна в Україні завершиться до кінця весни наступного року.

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