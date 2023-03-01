Кирило Буданов, голова воєнної розвідки України, вважає, що основні бої закінчаться наприкінці весни цього року і що українська армія має всі шанси деокупувати Крим влітку цього року. Це просто позитивне мислення чи такі прогнози мають право на існування?

Перш за все, нічого не буде досягнуто, якщо всі будуть налаштовані негативно, тому нам потрібне позитивне лідерство, яке бачить потенціал і можливості. Тому я абсолютно згоден, що Крим може бути звільнений до кінця цього літа, до кінця серпня, але це, звичайно, вимагатиме неймовірної мужності українських солдатів, які воюють в районі Бахмута, щоб продовжувати зупиняти російські атаки. І звичайно Захід повинен надати необхідну допомогу, включаючи високоточну зброю великої дальності, яка може допомогти ізолювати Крим, а потім зробити його непридатним для російських військ. Я налаштований оптимістично і згоден з генералом Будановим.

Чи згодні ви з одним з українських чиновників, який нещодавно сказав, що, можливо, спочатку буде деокупований Крим, а вже потім Донбас?

Я згоден, що Крим є пріоритетом. Це те, що ми б назвали вирішальним, тому що Україна ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Росія утримує Крим. Київ не повинен піддаватися жодному тиску, щоб відмовитися від Криму, інакше ми будемо розмовляти з вами через три роки під час наступної хвилі російської війни проти України. Я думаю, що як тільки Крим буде звільнений, відбудеться багато змін з російського боку, і російські війська, і ці так звані сепаратисти на Донбасі не матимуть великого ентузіазму продовжувати воювати. Тому я не бачу це як звільнення Криму, а потім переговори щодо Донбасу, я бачу це як звільнення Криму, а потім звільнення Донбасу.

Путін продовжує залякувати світ ядерною риторикою. Нещодавно він оголосив, що Росія призупиняє свою участь у новому Договорі про скорочення ядерних озброєнь. До чого він готується і який наступний крок зробить?

Це ще одне нагадування про те, що Росія, принаймні поки Володимир Путін при владі, не є надійним партнером для переговорів. Я не юрист, але технічно ви не можете самостійно призупинити участь у договорі. Ти або в договорі, або ні. І тому це типова поведінка Росії. Вони вийшли з зернової угоди, а через два дні повернулися до неї, тож це нормальна поведінка для них. Я не думаю, що це свідчить про те, що вони до чогось готуються. На мою думку такими дурницями Росія намагається використати потенційні тріщини всередині Заходу, бо вона в такому відчаї, що намагається вхопитися за будь-яку соломинку.

США обговорюють з іншими країнами можливість постачання Україні винищувачів четвертого і п'ятого поколінь. Про це заявила Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря США з політичних питань. Чи означає це, що Україна нарешті отримає ці винищувачі і як вони змінять ситуацію на полі бою?

Сподіваюся, що так, і коли Вікторія Нуланд говорить мені щось, вона говорить зі справжнім авторитетом. Я пам'ятаю, як у 2015 році, здається, саме вона зробила можливим надання контрбатарейної РЛС Q36 українським силам. Вона серйозна людина, я довіряю її судженням, і думаю, що з часом ми дійдемо до того, що літаки будуть надані. Я хотів би, щоб ми могли змінити політику, і навіть якщо рішення ще не прийнято, давайте почнемо підготовку, тому що це займе щонайменше чотири місяці, якщо ви візьмете українського пілота, який вже має великий досвід роботи на одному літаку, це, ймовірно, близько чотирьох місяців підготовки для того, щоб цей офіцер став досвідченим на новій платформі. Тому давайте почнемо підготовку, знаючи, що ми, ймовірно, прийдемо до рішення в будь-якому випадку.

Видання Politico повідомило, що в січні директор ЦРУ Вільям Бернс закликав президента України Володимира Зеленського якнайшвидше розпочати контрнаступ, оскільки військова підтримка може почати зменшуватися. Чи здатна Україна на це?

Вони розпочнуть його, як тільки це стане можливим і доцільним. За останній рік я був настільки вражений українським Генеральним штабом, тим наскільки він дисциплінований, професійний і наскільки добре розуміє оперативний рівень ведення війни, що можу зробити припущення про те, що Генеральний штаб визнає, що російський наступ насправді є лише збільшенням кількості погано навчених призовників, у яких закінчиться імпульс до травня. Тож тим часом Генеральний штаб будує і готує бронетанкові сили, які складатимуться переважно з українських і захоплених російських танків, БМП та іншої бронетехніки. А потім з додаванням техніки, наданої західними країнами, приблизно до червня вони будуть готові перейти в наступ і завдати удару в іншому місці, окрім Бахмута. Це допоможе ізолювати Крим. Я думаю, що у Генерального штабу сталеві нерви, і важливо, щоб уряд дав їм можливість зосередити свої зусилля на одній ділянці. І не треба тиснути на Генштаб, щоб він намагався наступати скрізь, як це роблять росіяни. Тому потрібно зосередити всі зусилля на одному місці, де можна прорвати російську оборону.

The Wall Street Journal пише, що адміністрація США вирішує, чи оприлюднювати розвіддані про те, що Китай зараз зважує всі "за" і "проти" продажу зброї Росії. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо Китай піде на такий крок, як це може змінити ситуацію на фронті?

Я думаю, що Китай опинився в цікавій ситуації. Вони попередили Росію не використовувати ядерну зброю, президент Сі Цзіньпін зробив це. У той же час, я думаю, вони хотіли б бачити, що Сполучені Штати зокрема і Захід загалом зазнають поразки. Вони хотіли б, щоб ми зазнали поразки, а самі вони хочуть уникнути санкцій, звичайно, і тому намагаються збалансувати всі ці речі. Я думаю, що держсекретар Блінкен вчинив дуже розумно, публічно заявивши минулого тижня в Мюнхені про те, що ми знаємо про розгляд Китаєм можливості надання зброї або допомоги Росії, і що це, звичайно, ставить Китай у скрутне становище, як це було з Росією рік тому, і що Китай змушений заперечувати, що він це робить. Я думаю, що, насправді, це є хорошим використанням розвідки і розумним способом використання інформації.