ЗСУ на Харківщині в тилу росіян знищує логістичні центри та склади озброєння, - депутат міськради Корсунов

Про це повідомив депутат Харківської міськради та боєць тероборони Юрій Корсунов у ефірі Еспресо.

"На Ізюмському напрямі ворог перегруповується, намагається накопичувати сили, просуватися у бік Слов'янська, але підтягнулися наші нові системи залпового вогню. Вдячні нашим партнерам, які надали нам цю сучасну зброю і ми влучно б'ємо ворога, знищуємо його командні пункти, логістичні центри, склади зі зброєю", - сказав він.

Корсунов додав, що це дає ефект - бажання ворога не збігаються з можливостями.

"Наші підрозділи укріплюють свої позиції, роблять спроби контрнаступальних дій. Все роблять для того, щоб наміри ворога були приречені на поразку. Вдалось в деяких укріпрайонах далеко в тилу знищити багато озброєння, багато техніки і живої сили ворога. Це логістичні центри, які розташовувались поблизу Ізюма, Куп'янська, в Шевченківському районі. Завдяки вдалим діям нашого підрозділу вдалось розбити укріпрайон, де знищили склад озброєння", - підсумував боєць.