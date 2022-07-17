ЗСУ на Харківщині в тилу росіян знищує логістичні центри та склади озброєння, - депутат міськради Корсунов
У деяких укріпрайонах росіян далеко в тилу у Харківській області ЗСУ змогли знищити багато озброєння, техніки і живої сили ворога
Про це повідомив депутат Харківської міськради та боєць тероборони Юрій Корсунов у ефірі Еспресо.
"На Ізюмському напрямі ворог перегруповується, намагається накопичувати сили, просуватися у бік Слов'янська, але підтягнулися наші нові системи залпового вогню. Вдячні нашим партнерам, які надали нам цю сучасну зброю і ми влучно б'ємо ворога, знищуємо його командні пункти, логістичні центри, склади зі зброєю", - сказав він.
Корсунов додав, що це дає ефект - бажання ворога не збігаються з можливостями.
"Наші підрозділи укріплюють свої позиції, роблять спроби контрнаступальних дій. Все роблять для того, щоб наміри ворога були приречені на поразку. Вдалось в деяких укріпрайонах далеко в тилу знищити багато озброєння, багато техніки і живої сили ворога. Це логістичні центри, які розташовувались поблизу Ізюма, Куп'янська, в Шевченківському районі. Завдяки вдалим діям нашого підрозділу вдалось розбити укріпрайон, де знищили склад озброєння", - підсумував боєць.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.98
Купівля 35.98Продаж 36.8
-
EUR
Купівля 35.79Продаж 36.85
- Актуальне
- Важливе