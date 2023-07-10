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Аналітика

ЗСУ на півдні вибивають ворога без серйозної переваги. Можливе використання С-200 Україною. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
10 липня, 2023 понедiлок
22:57
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

На півдні є просування навіть без серйозної переваги, яка потрібна при наступі. Україна в змозі переробити комплекси С-200, щоб бити по РФ - читайте в колонці експерта Defense Express Сергія Згурця

Сьогодні Генштаб повідомив, що на півдні на початку наступу у бік Мелітополя та Бердянська ЗСУ звільнили 169 кв. км за місяць. На Бахмутському напрямку минулого тижня українські війська звільнили від російських окупантів 4 кв. км землі. Кожен відвойований метр, сотня метрів, кілометр - це складно, це виклики та втрати. Все залежить від конкретних командирів та бійців, стійкості духу і навичок, які й визначають міцність нашої оборони, активність і виваженість у наступальних діях. 

Наступ на півдні: ЗСУ виконують плани, єдиний захист росіян — боєприпаси

Командир військового підрозділу “Стугна” Дмитро Лінько (Запорізький напрямок) розповів мені, що відбуваються активні наступальні дії й прорив першої лінії оборони. Це не проста справа, але сукупні дії артилерії, піхотних та штурмових підрозділів завдають величезних втрат ворогу. Це підтверджується і радіоперехопленнями. Лінько каже, що росіяни економлять свою техніку. Він додав, що за окремими напрямками вдалося прорвати кілометри території, де були мінні загородження, перші лінії окопів та траншей. Вже ведуться бої за прорив другої лінії оборони та вихід на оперативний простір далі. Наші проблеми - це панування ворога в повітрі. 

Лінько наголосив, що третина часу роботи підрозділу - це диверсійні завдання. Щодо штурмових дій - останнім часом штурмували передові окопи та зачищали їх на Запорізькому напрямку. Після цього регулярні підрозділи Сухопутних військ заходять і тримають ці позиції. Це складна робота, бо після свого відходу ворог кожен метр мінує. Йде використання абсолютно різних мін, їх складно розміновувати в умовах передового бою. Це не завжди вдається і призводить до складних втрат, поранень.

Карта. Запорізька область. Оріхів. Пятихатки. Василівка. 070723

Командир сказав, що є потребу в БПЛА неможливо цілком забезпечити. Волонтери не встигають привезти кілька дронів і вони наступного дня уже втрачаються. Коли йде певна операція - тільки на одній ділянці працює 8-10 екіпажів, які моніторять та тримають стрім, щоб бачити хід операції. За таку операцію втрачається величезна кількість дронів і це постійний потік. Лінько додав, що мільйони гривень можуть піти за день. Щодо індивідуального захисту - на цьому етапі всі підрозділи більш-менш нормально забезпечені. Немає таких проблем, як на початку війни, коли потрібно було все шукати. У нас це питання закрите.

Командир наголосив, що нічні атаки та вилазки теж відбуваються. Робота з пристроєм нічного бачення складна - вона потребує тривалого навчання і певної злагодженості підрозділу. Невеликі штурмові дії, зачистки, диверсійні вилазки відбуваються і мають успіх. Обидві сторони бачать одне одного вночі, не можна казати, що працювати безпечніше. Артилерійські обстріли також корегуються під теплові мішені.

Карта. Донеччина/Запорізька область. 070723

Лінько додав, що ворог веде інтенсивні артилерійські обстріли від лінії фронту і до позицій в тилу. Вони постійно намагаються відстежувати нашу артилерію і тут важливі засоби контрбатарейної боротьби. Єдине, що ми можемо протиставити проти ворожої артилерії та захистити нашу піхоту, що наступає, - це контрбатарейні бої. Для цього потрібні засоби, яких у достатній кількості немає. Їх передавали, але потрібно поповнювати, щоб тримати баланс і в снарядах, і в стволах. У наступі має бути перевага над ворогом в кілька разів. Станом на зараз, ми виконуємо ті завдання, які нам ставлять, не маючи серйозної переваги. Навіть при цьому є просування і вдається вибивати ворога з його передових позицій.

Командир додав, у росіян на передовій лінії стоять найбільш недолугі підрозділи, які кидають, щоб вони там стояли. "Елітні" підрозділи стоять уже в другій-третій лінії й не вступають у передові бої. Ті, хто стоять на передку дуже деморалізовані. Єдиний їхній захист - це велика кількість боєприпасів. У них немає бажання вступати у серйозні бої та проявляти ініціативу.

Чи може Україна використовувати С-200, щоб бити по РФ

У Росії придумали історію про перехоплення ракет, які ЗСУ нібито запустили по об’єктах тимчасового окупованого Криму, а також Ростовської та Калуської областей 9 липня. Відповідні дані оприлюднив і начальник Головного штабу ПКС РФ в рамках доповіді голові Генштабу Валерію Герасимову. Вони говорять, що Росія відбивається від ракет, які Україна переобладнала з ЗРК “С-200” в ударний варіант для ураження наземних цілей.  Якщо це правда, Україна має певний потенціал, який збільшує ударні можливості. Чи можна зробити таке переобладнання? 

Колишній заступник Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що комплекс “С-200” відносно застарілий. Його дальність застосування як ЗРК - 220-240 км. Ці ракети, коли втрачали управління під час випробувань, летіли за 600 км. Ми бачимо приклад перероблення “С-300” для ударів по наземних цілях. Ці ракети можуть нести і ядерну боєголовку. 

Росіяни хотіли показати, що Україна використовує Storm Shadow по території РФ. Пізніше було показано ракету, яка була схожа на С-200 чи Х-22. На думку Романенка, існує можливість ці ракети доробити та переробити. Він не виключає, що ракети цього комплексу можуть бути так використані. 

Він додав, що ці ракети почали експлуатувати 60 років тому. Наприклад, в Молдові вони досі на озброєнні, були до останнього в Польщі. Там вона має двокомпонентне спорядження для двигуна, це дає потенціал по дальності. Річ у тім, щоб точно наводити по необхідній наземній цілі.

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Сергій Згурець
російська армія
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Валерій Герасимов
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Контрнаступ ЗСУ
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