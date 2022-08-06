ЗСУ на Півдні знищили 4 командні пункти, 6 складів боєприпасів та близько 80 рашистів

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".

Обстановка в операційній зоні південнобузького напряму складна, але сили оборони контролюють її розвиток. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Але на деяких напрямках здійснює ротацію живої сили та перерозподіл техніки.

Протягом ночі ворог наніс авіаційний удар парою гелікоптерів Ка-52. Намагаючись уразити наші позиції, атакував північний напрямок Херсонщини. Без втрат.

Серед ночі з систем залпового вогню "Смерч" по Миколаєву та передмістю двічі з інтервалом понад дві години випущено реактивні снаряди з касетами. Внаслідок влучання у житлові будинки, спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовано. Людських втрат немає.

Ранком ворог випробовував Миколаїв важкою артилерією 203-го калібру, а пообіді знов повторив удар із восьми ракет РСЗВ "Смерч". Пожежі, що виникли наслідок удару РСЗВ ліквідовані. Уламками та вогнем пошкоджено шість приватних будинків. Загинув один, поранено двадцять один цивільний, із них одна дитина.

По Нікополю ворог двічі поцілив з Градів, використавши 40 реактивних снарядів. Пошкоджено до 10 приватних будинків та господарських споруд. Сталося загорання на місцевому підприємстві - знищений автобус та кілька автівок. В Виводовому пошкоджено школу. Постраждалих нема.

Протягом бойового дня по ворогу в операційній зоні угруповання нанесено 4 авіаційні удари по скупченню противника, 2 опорним пунктам і складу боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах. А ракетно-артилерійськими підрозділами виконано низку вогневих задач

Підтверджені втрати ворога – 79 рашистів, 4 танки Т-72, 2 самохідні гаубиці "Мста-С" та артустановка, радіолокаційна станція та командно-штабна машина, 10 одиниць броньованої та 11 іншої автомобільної техніки.

Також, уражено 2 пункти управління 76-ої десантно-штурмової дивізії та 49-ої армії в Чорнобаївці, 1 командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускінському та район зосередження озброєння і техніки в Олешках. Випалено 6 складів боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

В Чорному морі лишилось 9 бойових кораблів та катерів, що маневрують поблизу кримського узбережжя, решта укривається в пунктах базування. На бойовому чергуванні 2 надводні і 2 підводні носії крилатих ракет типу "Калібр", а також 1 вдк.

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