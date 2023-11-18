ЗСУ наступають під Бахмутом і просунулися на південний схід від Південного, - ISW
Українські війська 17 листопада провели наступальні операції під Бахмутом і підтвердили успіхи, просунувшись на південний схід від Південного
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
ЗСУ провели наступальні операції під Бахмутом та 17 листопада підтвердили успіхи, пише ISW. Відео, опубліковане 17 листопада, доводить, що українські війська просунулися на південний схід від Південного.
Генштаб України повідомив, що окупанти безуспішно атакували в районі Васюківки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Володимир Фітьо заявив 17 листопада, що російські війська провели втричі більше наземних атак на Бахмутському напрямку, ніж на Лимансько-Куп'янському.
Міністерство оборони Росії повідомило, що підрозділи російських військ діють поблизу Соледара, а Кадиров заявив, що підрозділи чеченського спецназу "Ахмат" діють поблизу Кліщіївки.
За повідомленнями ISW, російські війська провели наступальні операції під Авдіївкою 17 листопада та підтвердили успіхи. Опубліковані 16 листопада кадри з геолокацією показують, що російські війська трохи просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.
- Сили оборони України мають підтверджені територіальні успіхи в районі Роботиного Запорізької області.
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