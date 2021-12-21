ЗСУ не спостерігає загрозу атаки росіян 24 грудня, - Ярош щодо інформації про можливе вторгнення напередодні Різдва західного обряду

Про це він розповів в ефірі програми "Вердикт" із Сергієм Руденко.



"Я сьогодні буквально спілкувався з головнокомандувачем Збройних сил. На цей час ми не спостерігаємо безпосередньої загрози атаки росіян 24 грудня. Перед тим, як проводити таку велику операцію, треба дуже багато всього зробити. Те, що вони готуються до атаки - це правда, але по всіх даних розвідки, їхня готовність буде досягнута десь на кінець січня - на початок лютого, це більш вірогідні дати початку вторгення", - сказав він.



Ярош зазначив, що подальші дії РФ залежатимуть від результатів перемовин зі Сполученими Штатами та країнами НАТО.



Він висловив сумніви щодо надійності джерел британського таблоїду, який написав про імовірне вторгнення 24 грудня і припустив, що подібні повідомлення можуть поширювати самі росіяни, щоб сіяти паніку.



"Є тези про те, що всі західні політики підуть на канікули і не зможуть вчасно реагувати. Ці речі можливо з тою метою і закидаються, щоб посіяти паніку серед українців, не дати їм нормально відсвяткувати, бо ми живемо у постійній напрузі: і пандемія, і війна", - резюмував Ярош.



Нагадаємо, британський таблоїд Daily Star з посиланням власні джерела в розвідці написав, що РФ планує вторгнення в Україну напередодні Різдва західного обряду.