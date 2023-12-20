ЗСУ отримали 50 новітніх безпілотників Punisher
Cosmolot Airlines посилив підрозділи Збройних Сил України 50 новітніми БПЛА Punisher. Це найтихіший і найшвидший безпілотник із найменшою вартістю виконання місії у світі
Про це йдеться в сюжеті Еспресо.
Це модернізовані безпілотники Punisher нового покоління з інноваційною технологією, яка стійка до РЕБ та дає змогу нищити ворога у глибокому тилу.
"Він (безпілотник, - ред.) може на собі нести бойову частину: фугасні снаряди, протитанкові снаряди. Непогана дальність польоту - до 45 кілометрів. Час польоту - півтори години. Він ще, як птах, гарний у розвідувальних цілях", - розповів командир взводу БПЛА 7-го батальйону Української добровольчої армії із позивним "Технік".
У Cosmolot зазначають, що зосередження на підтримці вітчизняних винахідників зброї - це інвестиція в перемогу та у майбутню технологічну міць України. "Панішери" здатні вражати цілі далеко за лінією фронту, адже вони тихі, непомітні та ефективні.
"Головні цілі БПЛА Punisher - це порушення логістичних ланцюжків у глибокому тилу противника. Тобто це автотранспорт, лінії зв’язку, машини зв’язку, машини РЕБ, штаби, кваліфікований персонал - де вони їдять, курять, живуть, паливно-мастильні матеріали, БК на відкритих майданчиках зберігання", - пояснив інженер-розробник Punisher Петро Розенбаум.
Про ефективність роботи Punisher свідчить зокрема те, що авіаційний підрозділ спеціального призначення 58-ї бригади разом із групою аеророзвідки роти ударних дронів 129-ї бригади ТРО LUFTWAFFE знищили ворожий РЕБ "Борисоглебськ-2" вартістю майже 200 млн доларів.
Пілот роти снайперів відділення ударних БПЛА 58-ї бригади розповів журналістам, що кілька успішних операцій зі знищення броньованої техніки та засобів РЕБ вдалося здійснити майже з першого разу.
Головна мета проєкту Cosmolot Airlines — технологічне посилення ЗСУ. На 50 БПЛА Punisher ініціатори проєкту витратили 130 млн грн з власного прибутку.
Проєкт Cosmolot Airlines відкриває нові можливості для відповідального бізнесу звернути увагу на українських виробників спорядження та озброєння. Системна підтримка бізнесом військових виробів — суттєва та вкрай необхідна допомога українським захисникам у наближенні перемоги.
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