ЗСУ підтвердили знищення командного пункту військ РФ у Юр'ївці поблизу Маріуполя
У Збройних Силах України підтвердили, що 14 серпня завдали удару по командному пункту росіян у санаторії неподалік тимчасово окупованого Маріуполя
Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Сьогодні, близько 11:00 Сили оборони України нанесли ураження по командному пункту військ РФ, що розмістився в санаторії "Хвиля" в селі Юр'ївка поблизу тимчасово окупованого Маріуполя", – зазначено в повідомленні.
Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про "бавовну" в Юр’ївці. "Бавовна. Наслідки. На зараз. Влучання в табір окупантів в таборі "Хвиля" (Волна). Дуплет. Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже", – написав він у телеграм-каналі об 11:49 та поширив відео.
- Петро Андрющенко в ефірі Еспресо 13 серпня повідомив, що окупанти намагаються придушити спротив громадян з проукраїнською позицією, тому постійно проводять ротації представників ФСБ у місті.
- 13 серпня у тимчасово окупованому селі Урзуф, що поблизу Маріуполя, сталася перестрілка між військовослужбовцями російської армії та кадировцями, внаслідок чого загинули 7 мирних жителів
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