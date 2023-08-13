В Маріуполі постійно проходить ротація представників ФСБ, що призводить до нових хвиль зачисток, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти намагаються придушити спротив громадян з проукраїнською позицією, тому постійно проводять ротації представників ФСБ у місті
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"В Маріуполі та поблизу міста збільшилась кількість особового складу Росгвардії. Вони супроводжують колони техніки, які рухаються через місто в бік Бердянська і навпаки. Таким чином окупанти намагаються убезпечити просування і не дати можливості зафіксувати їхнє місцеперебування. Принаймні так вони вважають", - розповів Андрющенко.
Радник міського голови додав, що в Маріуполі постійно відбувається ротація представників ФСБ.
"Також в Маріуполі пройшла певна ротація представників ФСБ. Минулого разу їх змінювали на межі травня і червня. Зараз ротація знову відбувається. Такі ротації призводять до нових зачисток та переслідувань людей з проукраїнською позицією. Так вони намагаються довести, що вони на відміну від тих, хто був раніше, проводять активну роботу і намагаються побороти весь спротив громадян. Проте цього разу є відмінність. Зокрема, вони не так активно зачіпають людей з мікрорайонів з багатоповерхівками. Більше нишпорять в приватному секторі забудови", - додав він.
- 13 липня у тимчасово окупованому селі Урзуф, що поблизу Маріуполя, сталася перестрілка між військовослужбовцями російської армії та кадировцями, внаслідок чого загинули 7 мирних жителів
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