Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"В Маріуполі та поблизу міста збільшилась кількість особового складу Росгвардії. Вони супроводжують колони техніки, які рухаються через місто в бік Бердянська і навпаки. Таким чином окупанти намагаються убезпечити просування і не дати можливості зафіксувати їхнє місцеперебування. Принаймні так вони вважають", - розповів Андрющенко.

Радник міського голови додав, що в Маріуполі постійно відбувається ротація представників ФСБ.

"Також в Маріуполі пройшла певна ротація представників ФСБ. Минулого разу їх змінювали на межі травня і червня. Зараз ротація знову відбувається. Такі ротації призводять до нових зачисток та переслідувань людей з проукраїнською позицією. Так вони намагаються довести, що вони на відміну від тих, хто був раніше, проводять активну роботу і намагаються побороти весь спротив громадян. Проте цього разу є відмінність. Зокрема, вони не так активно зачіпають людей з мікрорайонів з багатоповерхівками. Більше нишпорять в приватному секторі забудови", - додав він.